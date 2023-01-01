В Перми 12 декабря на телебашне включат праздничную подсветку Поделиться Твитнуть

В День Конституции, 12 декабря, на главной телевизионной башне Пермского края включат праздничную подсветку с динамическими эффектами. Как напомнили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре (РТПЦ), в этом году основному закону государства исполняется 30 лет.

«12 декабря с 17:00 до 00:00 телебашню озарят цвета триколора, а также светодиодные салюты и разноцветные искры», — говорится в сообщении.

В этот же день пермский филиал РТРС отмечает 65 лет со дня создания. По этой причине сценарий праздничной подсветки дополнит блок световых эффектов к юбилею Пермского телецентра. В частности, светильники на антенне телебашни азбукой Морзе будут передавать слова «С днём рождения!», а по всей высоте вышки пройдут световые радиоволны.





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