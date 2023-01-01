Владельцы гаражей возле железной дороги в Перми теперь могут оформить права на землю Это стало возможным благодаря изменениям федерального законодательства Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Пермском департаменте земельных отношений, в соответствии с последними изменениями в федеральном законодательстве владельцы гаражей, расположенных в пределах полосы отвода железной дороги, с 1 октября 2023 года получили возможность оформить в собственность земельные участки под своими объектами недвижимости.

Если гараж находится на участке, относящемся к федеральной собственности и предоставленном ОАО «Российские железные дороги», владелец имеет право на раздел этого участка для оформления собственности на землю. Для этого необходимо получить согласие ОАО «РЖД» на раздел участка путем подачи письменного заявления на ул. Генкеля, 6, а затем представить письменное заявление в территориальное управление Росимущества в Пермском крае по адресу ул. Куйбышева, 6. Заявление должно содержать просьбу о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении участка владельцу капитального гаража в полосе отвода железной дороги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.