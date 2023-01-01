Максим Артамонов МЧС: Причиной пожара в доме-интернате в Соликамске стало курение в постели Возгорание произошло в палате учреждения Поделиться Твитнуть

Как сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, причиной пожара в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов, который случился сегодня, стала неосторожность при курении.

По данным ведомства, один из постояльцев курил в кровати. Из-за этого начал тлеть матрас в палате на втором этаже здания.

До приезда спасателей со второго этажа на первый были эвакуированы 38 человек.

Площадь пожара составила 2 кв. м. В ходе происшествия никто не пострадал.

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