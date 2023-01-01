Максим Артамонов В Соликамске произошёл пожар в доме престарелых Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сегодня в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошёл пожар. В 14:37 в экстренные службы поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. На место вызова выехали 35 спасателей и на 12 спецмашинах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

До приезда спасателей персонал оперативно эвакуировал 38 человек со второго этажа на первый, где не было задымления. Прибывшие на место спасатели установили, что в палате на втором этаже тлел матрац.

Пожар был ликвидирован в 14:52. Его площадь составила 2 кв м. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

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