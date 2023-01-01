Максим Артамонов Федеральные власти перевели Березники на новый метод формирования тарифа на тепло Муниципалитет станет четвёртой территорией в крае, которая работает по методу «альтернативной котельной» Поделиться Твитнуть

Премьер-министр российского правительства РФ Михаил Мишутин подписал распоряжение о переходе Березников на новый метод формирования тарифа на тепловую энергию. Муниципальноое образование отнесено к ценовой зоне образования. Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов РФ.

Такой метод формирования тарифов основан на фиксировании их предельно допустимой стоимости. За максимальный тариф принимаются затраты потребителя на строительство собственной (альтернативной) котельной, если он отказывается от центрального отопления. Поставщик тепла устанавливает тариф по согласованию с муниципалитетом. При этом цена за единицу ресурса должна быть ниже расходов жителей на «альтернативную котельную».

С 2022 года стоимость тепловой энергии для потребителей Перми рассчитывается по методу «альтернативной котельной». Все теплоснабжающие организации, работающие на территории Перми, не вправе выставлять потребителям цену за тепловую энергию выше предельного уровня, установленного Министерством тарифного регулирования и энергетики региона.

По методу «альтернативной котельной» в Пермском крае сегодня работают также Краснокамск и Чайковский.

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