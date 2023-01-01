Елена Синица ООО «Новогор-Прикамье» заподозрили в ущемлении прав потребителей Заведено антимонопольное дело Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермские антимонопольщики подозревают ООО «Новогор-Прикамье» в ущемлении прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

По данным ведомства, организация не выполняет условия внедрения в Перми метода «альтернативной котельной». Этот метод ограничивает стоимость услуг поставщиков тепловой энергии предельным уровнем цены.

Напомним, с 2022 года стоимость тепловой энергии для потребителей Перми рассчитывается по методу «альтернативной котельной». Это значит, что все теплоснабжающие организации, работающие на территории Перми, не вправе выставлять потребителям цену за тепловую энергию выше предельного уровня, установленного Министерством тарифного регулирования и энергетики региона.





Городская администрация направляла ООО «Новогор-Прикамье» проект соглашения о внедрении этого метода. Однако компания не подписала его и предъявила гражданам стоимость услуг по максимально возможной цене — 3 338,87 руб. за одну гигакалорию.





Теперь УФАС сомневается в добросовестном поведении компании, так как у потребителей нет при этом гарантии качества и надёжности услуги в перспективе. ООО «Новогор-Прикамье» подозревается в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке, которое приводит или может привести к ущемлению интересов потребителей. Заведено антимонопольное дело. Рассмотрение дела назначено на 5 апреля.

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