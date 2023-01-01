Минтербез: В ближайшие сутки мороз в Прикамье может усилиться Поделиться Твитнуть

В минтербезе Прикамья предупредили жителей региона о продолжении необычайно холодного периода. По прогнозам синоптиков, с 20:00 9 декабря до 20:00 10 декабря в Пермском крае ожидаются сильные морозы с небольшим снегом и обледенение проводов и линий электропередачи. Термометры будут показывать ночью -35 градусов и даже -42 градуса в гористых и низинных районах.

Министерство напоминает, что из-за сильных морозов возможны аварии на коммунальных системах. Также имеется риск возникновения техногенных пожаров из-за перегрева печей и перегрузки электросетей от использования электрообогревателей.

В связи со сложными погодными условиями работники ведомства рекомендуют жителям региона ограничить пребывание на улице, тепло одеваться, не перегружать электросеть большим количеством электроприборов и не допускать перегрев печей. Водителям рекомендуется воздержаться от необязательных поездок, особенно если они управляют грузовыми автомобилями.

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