Спортшколе в Полазне вернули оказавшийся в частных руках земельный участок Суд апелляционной инстанции оставил решение арбитража без изменения Поделиться Твитнуть

фото: ШКОР в Полазне

В 17 арбитражном апелляционном суде оставлено без изменений решение Арбитражного суда Пермского края об определении границ земельного участка для Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду в Полазне. Информация появилась в картотеке суда.

Напомним, министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в суд с иском к ООО «Импекс» о признании недействительными результатов межевания по выделу земельного участка 2005 года. Тогда, как посчитали в ведомстве, «в результате неправомерных действий» часть территории СШОР вместе с объектами спортшколы оказалась в частной собственности.

ООО «Импекс», завладевшее участком, заявило встречный иск к министерству о признании отсутствующим права собственности на объект недвижимости, о признании объектов недвижимости самовольной постройкой и незаконной государственной регистрации права собственности.

Решением арбитража от 8 августа 2023 года исковые требования минимущества, хоть и частично, но удовлетворили — право собственности на участок вернули Пермскому краю. А встречные исковые требований суд отклонил.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционные жалобы, 6 декабря оставил решение арбитражного суда без изменения.

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