В столкновении двух большегрузов в Прикамье погиб человек Поделиться Твитнуть

ГИБДД Пермского каря

В пятницу, 8 декабря, около 15.20 на 48 км автодороги Кукуштан—Чайковский в Пермском крае произошло смертельное ДТП . Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» врезался в стоявший большегруз «Мерседес». В результате аварии шофёр «Вольво» скончался.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Как сообщают в соцсетях, из-за аварии на участке трассы скопилась большая автомобильная пробка. Позднее движение на участке было восстановлено только для легковых автомобилей. Водителям было рекомендовано также искать пути объезда.

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