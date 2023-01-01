В Перми сел самолёт с умершим пассажиром Он выполнял рейс Екатеринбург—Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Рейс самолёта авиакомпании «Россия», летевший по маршруту Екатеринбург—Санкт-Петербург, 8 декабря совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной стало ухудшение состояния одного из пассажиров.

Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Большое Савино. Встречавшие самолёт медики констатировали смерть пассажира. Как пишут СМИ, мужчина имел онкологическое заболевание.

Пассажиров сняли с самолёта для проведения формальных мероприятий. Через три часа самолёт вылетел в Санкт-Петербург.





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