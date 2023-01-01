Алёна Бронникова Расходы «Пермгорэлектротанса» в следующем году превысят доходы Разница составит 500 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Наблюдательный совет МУП «Пермгорэлектротранс» утвердил план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год. По данным пресс-службы Пермской городской думы, расходная часть на планируемый период превысит доходную на 500 млн руб.

«По данным "Пермгорэлектротранса", есть положительная динамика финансовых результатов. Доходы предприятия на 2024 год составят 1,9 млрд руб., расходы — 2,4 млрд руб. Без учёта всей амортизации предприятие выйдет на кассовую прибыль в размере 10,1 млн руб.» — сообщается на сайте ведомства.

На следующий год заключены муниципальные контракты по девяти трамвайным, девяти автобусным и одному электробусному маршрутам, по которым будут осуществляться перевозки. Кроме того, планируется поставить 14 новых односекционных трамвайных вагонов модели «Львёнок», а также проиндексировать заработную плату работникам на 4%.

Администрация Перми уже неоднократно пыталась решить проблему с растущим количеством безбилетников. В этом году был реализован проект внедрения «мобильных агентов», фактически исполнявших функцию кондукторов, заключён контракт с Росгвардией для борьбы с «зайцами». Кроме того, в автобусах маршрута № 50 власти намерены ввести новую систему контроля подсчёта пассажиров. В случае её эффективности, систему могут внедрить и на других маршрутах.





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