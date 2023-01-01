Водителей в Пермском крае призвали отказаться от поездок Причиной являются аномальные морозы Поделиться Твитнуть

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Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок на личных автомобилях в связи со сложной дорожной обстановкой, вызванной сильными морозами. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

Особую опасность представляют передвижения на транспортных средствах, использующих дизельное топливо, которое не выдерживает низких температур и может замерзнуть, а также возможные проблемы с аккумулятором и световыми приборами, что может привести к авариям.

Если поездка всё же необходима, то инспекторы настаивают на подготовке к выезду. В частности, необходимо проверить заряд аккумулятора автомобиля, давление в шинах и состояние электрики, взять с собой тёплую одежду, обувь, мобильный телефон, запас горючего и продуктов питания, а также сообщить родственникам или знакомым о планируемом времени отъезда и прибытия.

Ранее сообщалось, что по данным на 8 час. утра 8 декабря на большинстве метеостанций Прикамья, температура воздуха упала ниже отметки -35˚. Отмечен новый минимум температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет. Лидировал по холоду Кунгур, там на утро пятницы зафиксирована температура -40,2˚, в Перми было -34,4˚.





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