Максим Артамонов В центре Перми начал работать пункт обогрева для бездомных Обратившиеся могут бесплатно поесть и остаться на ночлег Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минсоца

В Перми открылся пункт обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он представляет собой большую армейскую палатку. В ней есть печь, двухъярусные кровати, камеры видеонаблюдения, тревожная кнопка, телевизор и средства санитарной обработки. Об этом сообщили в краевом минсоце.

Пункт находится рядом с металлорынком, около перекрёстка улиц Подгорной и Эпроновской. Он открылся в конце ноября и будет работать до 15 марта следующего года.

Всем обратившимся предоставляется продуктовый набор: чай, лапша быстрого приготовления и хлеб.

Человек, который обратился за помощью, получит тёплое место для ночлега, помощь специалистов по социальной работе и психолога.

Также можно договориться о сдаче лабораторных исследований и восстановлении документов, удостоверяющих личность.

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель АНО «Территории добра» Наталья Быховская, за день в среднем приходит около 30 чел. На ночлег могут остаться 16. В целом вместимость пункта — до 20 чел.

Пункт обогрева — это совместный проект АНО «Территория добра» и Центра социальной адаптации Перми, который реализуется в рамках фонда грантов губернатора Пермского края. В прошлые годы в городе было несколько таких мобильных пунктов.

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