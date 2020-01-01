Олеся Максименко В Перми откроют три пункта питания и обогрева для бездомных Первая палатка уже начала работать на Гайве Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Вильямса, 3 начала работать палатка для обогрева и питания бездомных людей, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на интернет-газету «Текст».

Ночлег и медпомощь здесь могут получить все желающие. Пункт оборудовала общественная организация «Территория добра». В планах — открытие ещё двух палаток: в Закамске на ул. Ардатовская, 32 и около Центрального рынка. Они будут работать до 1 марта 2022 года.

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