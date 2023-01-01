На парковке в Перми 8 декабря сгорел автомобиль Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми утром 8 декабря на парковке сгорел автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Гайва. Горит машина», — говорится в одном из сообщений. К нему также прикрепили видео. На кадрах виден пылающий в темноте автомобиль, вблизи которого припаркованы другие машины, рядом стоят несколько человек.

«Сообщение о возгорании машины на ул. Кабельщиков поступило в 8.06 8 декабря. На место направили 8 человек личного состава и 2 единицы техники. В 8.15 открытое горение ликвидировали», — рассказали perm.aif.ru в МЧС.

Пострадал в этом инциденте нет. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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