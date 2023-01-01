Максим Артамонов Максим Решетников: рост цен в России не является критическим Такое заявление он сделал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» Поделиться Твитнуть

По мнению бывшего губернатора Пермского края и действующего главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, на сегодняшний день инфляция в России превышает таргет, но рост цен не является критичным, особенно если посмотреть на базовую инфляцию.

Такое заявление федеральный чиновник сделал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!», сообщает «Интерфакс».

«Инфляция, да, она, конечно, выше таргета, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберём, она 5,5% (в годовом выражении в октябре). В общем и целом, она растёт, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично», — цитирует заявление министра «Интерфакс».

Ранее, в сентябре, на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Решетников заявил, что в среднем рост цен в 2024 году составит 7,2%, а инфляция к декабрю 2023 года ожидается на уровне 7,5%.

Министр тогда отметил, что к декабрю 2024 года она снизится на 4,5%, «тем не менее, она будет на достаточно видимых уровнях весь следующий год».

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