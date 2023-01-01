Алёна Бронникова Максим Решетников прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2024 году на уровне 7,2% К декабрю следующего года ожидается понижение до 4,5% Поделиться Твитнуть

Максим Решетников

Константин Долгановский

Бывший губернатор Пермского края, действующий глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что в среднем рост цен в 2024 году составит 7,2%. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Инфляция у нас декабрь 2023 года к декабрю 2022 года ожидается на уровне 7,5%, среднегодовая инфляция следующего года прогнозируется на уровне 7,2%. Так-то мы декабрь к декабрю 2024 года на 4,5% рассчитываем, что она снизится. Тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — отметил министр.

Напомним, Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. «Новый компаньон» отмечал, что регулятор нацелен сохранить инфляцию на уровне 4% в следующем году.

Годовая инфляция увеличилась до 5,5% на 11 сентября после 4,3% в июле и 5,2% в августе. На ослабление рубля в основном повлиял высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте. Эксперты уверены, что принятое решение по ключевой ставке ускорит формирование денежно-кредитных условий, которые необходимы для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике.

Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%.





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