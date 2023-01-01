Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых Финансовый регулятор нацелен сохранить инфляцию на уровне 4% в 2024 году Поделиться Твитнуть

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

По мнению совета директоров Банка России, в экономике реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении Банка России.

По оценке экспертов ЦБ на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Основной фактор ослабления рубля — высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте. Увеличение потребительской активности поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках.

Принятое решение по ключевой ставке призвано ускорить формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике.

Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%. Финансовый регулятор намерен и дальше принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2023 года.

Напомним, ужесточение монетарной политики в РФ началось в июле. Тогда ставка была увеличена на 1%. В августе ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 пункта — до 12% годовых. Ключевая ставка на уровне 13% — новый максимальный показатель с весны 2022 года.

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