Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых
Финансовый регулятор нацелен сохранить инфляцию на уровне 4% в 2024 году
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых, сообщает пресс-служба финансового регулятора.
По мнению совета директоров Банка России, в экономике реализовались
существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности
расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.
«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение
денежно-кредитных условий для ограничения отклонения инфляции вверх от
цели и её возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении Банка России.
По оценке экспертов ЦБ на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась
до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Основной фактор ослабления рубля —
высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте. Увеличение потребительской активности
поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и
адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках.
Принятое решение по ключевой ставке призвано ускорить формирование
денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования
и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике.
Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023 года
годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%. Финансовый регулятор намерен и
дальше принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики
инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также
оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых
рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором
будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, запланировано на 27 октября
2023 года.
Напомним, ужесточение монетарной политики в РФ началось в
июле. Тогда ставка была увеличена на 1%. В августе ЦБ повысил ставку сразу на
3,5 пункта — до 12%
годовых. Ключевая ставка на уровне 13% — новый максимальный показатель с
весны 2022 года.
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