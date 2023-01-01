Банка России повысил ключевую ставку до 12% Поделиться Твитнуть

Банка России 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов до 12% годовых. При этом предыдущее повышение с 7,5 до 8,5 п.п. состоялось менее месяца назад, 21 июля. До этого ставка не менялась с сентября 2022 года.

Как подчеркнули в ЦБ внеплановое повышение ставки принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

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