Максим Артамонов В Кудымкаре прокуратура начала проверку по факту упавшего на ребёнка шкафа Мальчик получил травмы ног Поделиться Твитнуть

Кудымкарская городская прокуратура организовала проверку в детском саду, где на 5-летнего ребёнка упал шкаф для одежды. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве установили, что мальчик во время посещения дошкольного учреждения МБОУ «Сервинская СОШ» получил травму ног из-за упавшего на него шкафа. Как выяснилось, конструкция не была должным образом закреплена.

Прокурор Кудымкара внёс руководителю Управления образования администрации округа и директору школы представления. Также подано обращение в суд о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда.

Напомним, происшествие случилось 2 октября в помещении раздевалки старшей группы, когда 4-секционный шкаф для одежды опрокинулся на 5-летнего ребёнка. Он получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В связи с этим местные следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. В следкоме считают, что были существенно нарушены права ребёнка и его родителей на безопасные условия воспитания, обучения, присмотра и ухода, содержания.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и собираются доказательства. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.

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