Максим Артамонов В Кудымкаре в детском саду на ребёнка упал шкаф для одежды Следком возбудил уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Кудаымкаре следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц одного из детских садов, где на ребёнка упал шкаф. В результате был причинён тяжкий вред здоровью малыша. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, происшествие случилось 2 октября в помещении раздевалки старшей группы, когда 4-х секционный шкаф для одежды опрокинулся на 5-летнего ребёнка. Он получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, следователи считают, что были существенно нарушены права малолетнего и его родителей на безопасные условия воспитания, обучения, присмотра и ухода, содержания ребенка в соответствии с установленными нормами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и собираются доказательтва.

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