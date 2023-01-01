Максим Артамонов Пермская телебашня 8 декабря окрасится в цвета флагов России и Белоруссии Подсветка будет работать вечером в течение четырёх часов Поделиться Твитнуть

8 декабря на пермской телебашне на ул. Крупской включат праздничную подсветку в цветах российского и белорусского флагов. Об этом сообщили в Пермском филиале РТРС.

Изменение подсветки приурочено к 24-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства между Россией и Республикой Беларусь. В связи с этим РТРС отметит знаменательную дату, включив праздничную иллюминацию на объектах телерадиовещания по всей стране.

В Перми тематическая подсветка главной телебашни Пермского края будет работать четыре часа — с 18:00 до 00:00. Подсветка будет меняться — с цветов российского триколора на флага Республики Беларусь и обратно.

Подсветка на телебашне на ул. Крупской включается по случаю различных праздников и памятных дат.

В последний раз пермская телебашня изменила свою обычную подсветку на цвета российского флага с 20 по 23 августа. Это было приурочено ко Дню государственного флага РФ, который отмечается 22 августа. Каждый вечер в течение четырёх дней, начиная с 22:00, телебашню освещали в соответствии с национальными цветами.

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