С 20 по 23 августа пермская телебашня окрасится в цвета флага России Поделиться Твитнуть

Пермская телебашня сменит свою обычную подсветку на цвета российского флага с 20 по 23 августа. Об этом perm.aif.ru сообщили представители Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра. Причина такого решения — отмечаемый 22 августа День Государственного флага.

Каждый вечер, начиная с 22:00, телебашню на ул. Крупской будут освещать в соответствии с национальными цветами. В РТПЦ напомнили, что праздник был учрежден в 1994 году. Белый цвет флага символизирует благородство, синий — верность и честь, а красный — мужество и любовь.

Добавим, что подсветка на телебашне на ул. Крупской включается по случаю различных праздников и памятных дат.

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