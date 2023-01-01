В Перми самолёт не смог взлететь из-за открытой багажной двери Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту «Большое Савино» случился очередной авиационный инцидент. В среду, 6 декабря, в 23 час 20 мин. по местному времени был прерван взлёт самолёта А-320 (бортовой № RA73753), выполнявший рейс №1205 Пермь — Москва (Шереметьево). Эксплуатант ПАО «Аэрофлот». Об этом сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.

При выполнении взлётных процедур командир воздушного судна заметил срабатывание индикации о не закрытии багажной двери и принял решение о возврате на стоянку.

Как сообщили «Новому компаньону» в аэропорту, самолёт всё-таки отправился в рейс, но с небольшим опозданием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.