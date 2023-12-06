Губернатор Прикамья призвал глав территорий контролировать ход программы «Комфортный край» Глава региона провёл личный приём граждан Поделиться Твитнуть

В среду, 6 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл личный прием граждан на площадке региональной общественной приемной председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Приём был направлен на решение вопросов жителей региона, связанных с обновлением дорожной инфраструктуры и строительством социально значимых объектов.

Так, был задан вопрос о строительстве нового местного дома культуры в п. Кормовище Лысьвенского округа. Старое здание находится в аварийном состоянии, поэтому строительство нового клуба необходимо. По информации министерства развития Прикамья, проектно-сметная документация на этот объект в настоящее время находится на государственной экспертизе. В рамках программы «Комфортный край» планируется построить современный культурный объект на 50 мест к концу 2024 года.

Также в ходе приёма граждан была высказана просьба местной жительницы Елены Ключниковой о благоустройстве территории школы № 3 в Нытве. В планах программы «Комфортный край» предусмотрено обустройство площадок для активного и тихого отдыха, сцены и амфитеатра, установка спортивного и игрового оборудования. Глава региона подчеркнул важность участия детей в разработке концепции школьного двора и поручил краевому министерству образования контролировать этот процесс.

Ещё одной проблемой, обсуждённой на приёме, стала необходимость ремонта тротуара и уличного освещения по центральной улице Романа Кашина в селе Култаево, рядом с которой строится новая школа. Губернатор сообщил, что в рамках программы «Комфортный край» планируется провести работы по ремонту тротуара и сетей освещения на улице. В 2024 году обновят участки от дома 77 до дома 81, от дома 77 до дома 69, от дома 69 до ул. Кирова, 2. В 2025 году работы будут продолжены от ул. Набережная до ул. Сибирская.

Также жители села Советная Суксунского округа и села Суганка Еловского округа обратились к губернатору с просьбой о ремонте гравийных дорог, проходящих через их населенные пункты. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что контракт на ремонт дорог уже заключён и работы начнутся весной 2024 года.

Он также подчеркнул, что главы территорий должны использовать все доступные инструменты для решения вопросов жителей региона и выразил уверенность в положительных результатах региональной программы «Комфортный край». На следующие два года на её реализацию заложено более 4,5 млрд руб.

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