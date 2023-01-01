Максим Артамонов Мэрия Перми: озеленение городского сквера в мороз является нарушением Сейчас по данному факту проводится проверка Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТК ВЕТТА

В редакцию «Нового компаньона» поступил ответ из пресс-службы администрации Перми на запрос по поводу высадки деревьев в новом сквере на ул. Екатерининская, 171 при температуре -24 градуса.

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми пояснили, что благоустройство сквера «Берёзовая роща» велось не за счёт бюджета, а на средства коммерческой организации. Высадка деревьев также является частной инициативой по благоустройству сквера.

При этом, в соответствии с Порядком проведения работ по озеленению территорий общего пользования города Перми, не допускается высадка деревьев и кустарников в зимний период. А подрядчик, который 6 декабря посадил деревья, нарушил этот нормативный акт.

Сейчас идёт проверка по этому нарушению.

«Факт высадки зафиксирован. Будет составлен акт об административном правонарушении. Все работы по высадке и замене не прижившихся деревьев будут выполнены за счёт средств компании, занимавшейся благоустройством сквера», — добавили в мэрии.

Напомним, накануне в новом сквере по ул. Екатерининской, 171 начали высаживать молодые деревья при температуре в -24 градуса. По словам экспертов, зимняя посадка деревьев возможна, но только хорошо сформировавшихся, крупных, с закрытой корневой системой. При этом не рекомендуется сажать деревья при температуре ниже -15 градусов, а яма должна быть заготовлена ещё до морозов. Кроме того, не все виды можно высаживать — в основном, эта рекомендация для хвойных деревьев.

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