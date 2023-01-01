Максим Артамонов В пермском сквере на Екатерининской, несмотря на мороз, высадили берёзы В городе температура воздуха сегодня опустилась до -24 градусов Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТК ВЕТТА

В среду, 6 декабря, в новом сквере по ул. Екатерининской, 171 начали высаживать молодые деревья. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на очевидцев, которые прислали видеозапись в редакцию издания.

«Ничего необычного, просто высаживают берёзки в -24 в сквере на Екатерининской, 171», — написал подписчик.

Как рассказала «Новому компаньону» президент фонда «Обвинская роза» биолог Елена Плешкова, зимняя посадка деревьев возможна, но только хорошо сформировавшихся, крупных, с закрытой корневой системой. При этом не рекомендуется сажать деревья при температуре ниже -15 градусов.

«Яма должна быть заготовлена ещё до морозов. И не все виды можно высаживать. Рекомендации, в первую очередь, для хвойных. Берёзы тоже можно, но при соблюдении условий, которые я перечислила. По моему мнению, деревья, которые высаживают сейчас, маловаты для такого вида посадки», — отметила Плешкова.

«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу городской администрации. На момент публикации ответ не пришёл.

Напомним, с 6 декабря в Пермском крае начались морозы. Они продлятся до начала следующей недели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.