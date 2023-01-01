Новым руководителем пресс-службы мэрии Перми станет Наталья Усанина Ранее она работала в Центре управления регионом Пермского края Поделиться Твитнуть

Наталья Усанина

Константин Долгановский

На должность руководителя информационно-аналитического управления администрации Перми будет назначена начальник отдела развития интернет-ресурсов ГКУ «Информационный центр Пермского края» Наталья Усанина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На этом посту она заменит Наталью Шушпанову, которая 15 декабря завершает работу в администрации. Об этом сама Шушпанова сообщила сегодня в соцсетях.

Сообщается, что ранее Наталья Усанина работала в нескольких региональных СМИ, а также в Центре управления регионом (ЦУР) Пермского края.

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