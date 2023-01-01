В Пермском крае температура воздуха опустилась до -36 градусов В ближайшее время похолодание продолжится Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По данным на 8 час. утра 7 декабря, отметку -35˚ перешли несколько метеостанций Пермского края. Так, в Кочёво была зафиксирована температура -36,3˚, в Чёрмозе -36˚, в Кунгуре -35,9˚, в Гайнах -35,8˚, в Осе -35,5˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В Перми утром было -31,2˚, а в аэропорту -34˚. Температура воздуха ниже -30˚ зафиксирована повсеместно, кроме Чайковского. При этом пока в Прикамье теплее, чем было в самый холодный день 2023 года — 9 января. Тогда в Перми температура опустилась до -32,4˚, а в крае до -40,7˚.

По прогнозам синоптиков, сегодняшние минимумы похолодания ещё не окончательные, морозы должны усилиться.

Ранее сообщалось, что в Прикамье температура воздуха может опуститься до -40˚...-42˚.

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