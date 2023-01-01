Максим Артамонов Губернатор Пермского края выступил за запрет продажи вейпов «где бы то ни было» Со следующего года их реклама будет запрещена Поделиться Твитнуть

В ходе прямого эфира, который состоялся в соцсети «ВКонтакте», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с продажей вейпов. Он ответил на несколько вопросов, поступивших от пермяков. Один из вопросов касался киоска по продаже сигарет на конечной остановке в микрорайоне Владимирский, где в 50 метрах от него находится школа.

«Если спросить моё личное мнение, то я бы вообще запретил продажу вейпов где бы то ни было. Но при этом это полномочия федерального министерства здравоохранения. Мы должны действительно ограничить возможность продажи табакосодержащих смесей, чтобы защитить здоровье наших детей. Депутатами Законодательного собрания принят закон о запрете с 1 марта 2024 года продажи вейпов через ларьки и НТО. Потому что, к сожалению, очень тяжело за ними следить, есть ещё много беспорядка в этой сфере, когда ларёк передвигается с места на место Поэтому надо комплексно запретить продажу вейпов через НТО», — рассказал губернатор.

По его словам, сейчас «проработан механизм», при этом в случае нарушения «будет изыматься весь ларёк полностью вместе с незаконной продукцией».

Чтобы снизить рекламную активность, законопроект также предусматривает ограничение по наружной рекламе вейпов в части вывесок, сказал Махонин. Поэтому в магазинах шаговой доступности вывески с названиями вейпов будут запрещены.

Напомним, в конце ноября депутаты Заксобрания Прикамья приняли во втором чтении закон о запрете продажи в киосках сигарет и вейпов. Он вступит в силу с 1 марта 2024 года.

С этой даты за розничную торговлю в НТО вышеуказанной продукцией будет предусмотрен административный штраф: для должностных лиц — 15-20 тыс. руб., для юридических — 50-100 тыс. руб. Также закон запрещает использование архитектурно-художественной подсветки и вывески для рекламы никотинсодержащей продукции. Штраф за нарушение этого пункта закона составит 15—20 тыс. руб. для должностных лиц, а для юридических — 30-50 тыс. руб.

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