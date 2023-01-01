Алёна Бронникова Заброшенный лагерь «Салют» в Перми снова попробуют продать на аукционе С лета стоимость актива снизилась на 2,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото лагеря "Салют" из аукционной документации

Администрация Перми

Администрация Перми в очередной раз выставила на аукцион бывший детский лагерь «Салют» (м/р Химики, Орджоникидзевский р-н). Согласно информации, опубликованной на торговой площадке мэрии, аукцион состоится 11 января 2024 года.

На продажу выставлены два одноэтажных спальных корпуса (138,6 и 140 кв. м), баня (79,4 кв. м), бассейн (2,4 тыс. кв. м) и земельный участок площадью 70 272 кв. м. В документации сообщается, что на участке может быть размещена инфраструктура для туризма и отдыха. Сейчас объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, ремонт нецелесообразен ввиду больших затрат.

В прошлом году заброшенный лагерь трижды выставлялся на торги, в этом — уже пять раз. Однако покупателей не нашлось. Это будет девятая попытка реализовать объект. Стоимость земли и пустующих зданий составляет 10,6 млн руб. С лета 2023 года она понизилась на 2,6 млн руб. (с 13,2 млн руб.).





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