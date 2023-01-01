Мэрия Перми снова выставила на продажу бывший детский лагерь «Салют»
Аукцион состоится 27 апреля
Администрация Перми третий раз выставила на аукцион бывший детский лагерь «Салют», расположенный по адресу: м/р Химики, 96 в Орджоникидзевском районе города. Торги состоятся 27 апреля. Об этом сообщается на сайте мэрии.
На продажу выставлены два одноэтажных спальных корпуса (138,6 и 140 кв. м), баня (79,4 кв. м), бассейн (2,4 тыс. кв. м), а также земельный участок площадью 70 272 кв. м. Стоимость земли и пустующих зданий — 13,2 млн руб. В аукционной документации сказано, что на участке может быть размещена инфраструктура для туризма и отдыха.
В 2021 году бывший детский лагерь дважды выставлялся на торги, однако покупателей не нашлось.
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