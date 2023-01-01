Мэрия Перми снова выставила на продажу бывший детский лагерь «Салют» Аукцион состоится 27 апреля Поделиться Твитнуть

фото лагеря "Салют" из аукционной документации

Администрация Перми

Администрация Перми третий раз выставила на аукцион бывший детский лагерь «Салют», расположенный по адресу: м/р Химики, 96 в Орджоникидзевском районе города. Торги состоятся 27 апреля. Об этом сообщается на сайте мэрии.

На продажу выставлены два одноэтажных спальных корпуса (138,6 и 140 кв. м), баня (79,4 кв. м), бассейн (2,4 тыс. кв. м), а также земельный участок площадью 70 272 кв. м. Стоимость земли и пустующих зданий — 13,2 млн руб. В аукционной документации сказано, что на участке может быть размещена инфраструктура для туризма и отдыха.

В 2021 году бывший детский лагерь дважды выставлялся на торги, однако покупателей не нашлось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.