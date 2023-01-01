В Пермском крае 127 жителей имеют ежемесячную зарплату более 1 млн рублей Всего в России работников-миллионеров 24,4 тысячи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае численность работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату от 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога), в 2023 году составила 127 чел., сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего в России 24,4 тыс. работников-миллионеров (+42,7% к 2021 году). Более половины из них — 14,7 тыс. (0,5% занятых) — проживают в Москве. Далее идёт Санкт-Петербург, где зарплату от 1 млн руб. получают 1,95 тыс. чел., замыкает тройку Подмосковье (1,44 тыс.). На четвёртом месте Свердловская область (499 чел.), на пятом — Краснодарский край (349 чел.).

Лучший среди регионов ПФО Татарстан занимает шестую позицию (342). В округе Пермский край по данному показателю занимает пятое место, уступая, кроме Татарстана, Hижегородской области (260), Республике Башкортостан (177) и Самарской области (140).

В целом по РФ больше всего работников-миллионеров трудится в сфере оптовой и розничной торговли — 4,3 тыс. чел., в обрабатывающей промышленности — 3,97 тыс. чел., в финансах и страховании — 3,66 тыс. чел.,

Из 24,4 тыс. работников-миллионеров около 17,5 тыс. зарабатывают от 1 до 2 млн руб. в месяц, у 3,25 тыс. человек начисленная зарплата составляет от 2 до 3 млн руб., а у 3,7 тыс. месячный оклад превышает 3 млн руб.

Также аналитики подсчитали, что с учётом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) 1 млн руб. сегодня равноценен по покупательной способности 830 тыс. руб. в докризисном 2021 году.

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