Максим Артамонов Пермский край вошёл в пятёрку регионов-лидеров по использованию VPN Сервис по обходу блокировок в Прикамье применяют 5% пользователей Поделиться Твитнуть

Аналитики компании Platforma выяснили, что в 2023 году количество пользователей VPN в России по сравнению с прошлым годом выросло на 37%, а по сравнению с 2021 годом — в два с половиной раза. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование.

В число регионов-лидеров, где жители больше всего используют сервисы для обхода блокировок, вошли Москва (11%), Краснодар и Краснодарский край (9%), Санкт-Петербург (8%), Ростов-на-Дону и Ростовская область (5%) и Пермь и Пермский край (5%).

Специалисты проанализировали массив анонимизированных данных об интернет-трафике более 11 млн абонентов по всем регионам за последние три года.

В 2023-м доля столицы снизилась на 10 п.п. относительно прошлого года, Краснодарский край потерял 3 п.п., Санкт-Петербург и Ростовская область — по 1 п.п., а Пермский край сохранил свои позиции. Аналитики отмечают, что такие цифры могут свидетельствовать о росте пользователей VPN в других регионах и перераспределении долей.

Основные пользователи VPN в России — люди 35-44 лет (63%). В этой возрастной группе доля использующих сервисы снизилась на 4 п.п. относительно 2022 года. Доля пользователей VPN 25-34 лет по сравнению с прошлым годом выросла на 10 п.п.

Интересная градация получилась по половому составу. Так, доля мужчин, использующих VPN, в этом году выросла на 8 п.п. Специалисты объясняют это тем, что мужчины стали чаще искать способы купить видеоигры и другие цифровые продукты на площадках, которые официально не работают с Россией. При этом доля женщин, которые пользуются сервисами обхода блокировок, в 2023 году, наоборот, снизилась на 8 п.п.

По словам руководителя по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолия Новожилова, блокировка зарубежных соцсетей и уход большого числа сервисов с российского рынка подстегнули пользователей к поиску удобных вариантов обхода ограничений.

«Это наглядно показывают данные исследования — за три исследуемых года почти 60% подключений к VPN приходятся на 2023 год. Несмотря на массовые блокировки этих сервисов, пользователи находят новые лазейки, а производители соответствующего программного обеспечения продолжают делать расширения для браузеров, которые в текущих условиях по-прежнему работают», — пояснил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.