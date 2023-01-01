Жители Прикамья увеличили траты на кафе и рестораны на 67% Расходы на культурные и спортивные мероприятия выросли почти на 13% Поделиться Твитнуть

В первом полугодии 2023 года траты жителей Пермского края на спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби увеличились год к году на 12,9%. Семья из трёх человек стала тратить на эти виды досуга в среднем 2500 руб. в месяц, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Что касается вредного потребления, то расходы на алкогольные напитки и табачные изделия за год выросли в Прикамье на 19,1% — до 2330 руб. в месяц на семью.

Но заметнее всего выросли номинальные расходы пермяков на посещение кафе, столовых и ресторанов (включая доставку готовой еды на дом). Рост составил 67,1%, а сумма трат увеличилась до 1682 руб. в месяц на семью из трёх человек.

Похожая динамика с некоторой спецификой по территориям зафиксирована в большинстве регионов РФ.

Статистику прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова:

— Годом ранее, на фоне экономической неопределённости, россияне урезали траты на хобби, отдых и посещение спортивных и культурных мероприятий, при этом поддерживая траты на вредное потребление. В 2023 году динамика противоположная: население всё чаще выбирает более здоровый и культурный досуг. Доля затрат на развлечения среди всех расходов выросла до 3,3%, лишь слегка недотягивая до постковидного показателя в 3,5%. Примечательно, что ни в 2022 году, ни сейчас о сокращении трат на общепит и доставку готовой еды речи не идёт, — это стабильно растущий сегмент потребления. В первом полугодии 2021 года его доля в расходах россиян составляла 2,4%, в тот же период 2022-го — 2,6%, в 2023 году — 2,7%. Впрочем, сейчас потребительский бум, подстегиваемый ростом доходов, вероятно, достиг своего пика.

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