Алёна Бронникова
С пермских ёлок стали пропадать новогодние украшения
Администрация планирует установить видеонаблюдение на объектах
В Перми вандалы снимают украшения с городских новогодних ёлок и портят праздничные конструкции. Об этом сообщили в администрации города.
Пропажа нескольких игрушек и украшений зафиксирована на ёлке, стоящей на Соборной площади. Некоторые новогодние конструкции, установленные в других местах, уже сломаны, порваны гирлянды — посетители забирались на конструкции, чтобы сфотографироваться. Администрация планирует усилить контроль объектов и установить камеры видеонаблюдения.
«Таким варварским способом некоторые люди создают новогоднее настроение только себе, лишая красоты остальных жителей города. Городские власти восполнят недостающие элементы, но придётся тратить средства на видеонаблюдение и усиление контроля, а они могли бы быть направлены на дополнительные декоративные элементы к празднику», — сообщает пресс-служба ведомства.
Родителей попросили побеседовать со своими детьми и объяснить необходимость бережного отношения к городскому убранству. В мэрии выразили надежду, что случаи «предновогоднего вандализма» прекратятся.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми зажгли первые новогодние инсталляции. Праздничное оформление города планируют полностью завершить к 15 декабря.
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