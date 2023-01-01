Алёна Бронникова С пермских ёлок стали пропадать новогодние украшения Администрация планирует установить видеонаблюдение на объектах Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми вандалы снимают украшения с городских новогодних ёлок и портят праздничные конструкции. Об этом сообщили в администрации города.

Пропажа нескольких игрушек и украшений зафиксирована на ёлке, стоящей на Соборной площади. Некоторые новогодние конструкции, установленные в других местах, уже сломаны, порваны гирлянды — посетители забирались на конструкции, чтобы сфотографироваться. Администрация планирует усилить контроль объектов и установить камеры видеонаблюдения.

«Таким варварским способом некоторые люди создают новогоднее настроение только себе, лишая красоты остальных жителей города. Городские власти восполнят недостающие элементы, но придётся тратить средства на видеонаблюдение и усиление контроля, а они могли бы быть направлены на дополнительные декоративные элементы к празднику», — сообщает пресс-служба ведомства.

Родителей попросили побеседовать со своими детьми и объяснить необходимость бережного отношения к городскому убранству. В мэрии выразили надежду, что случаи «предновогоднего вандализма» прекратятся.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми зажгли первые новогодние инсталляции. Праздничное оформление города планируют полностью завершить к 15 декабря.

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