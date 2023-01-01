Алёна Бронникова На месте снесённого дома с башнями в Мотовилихе построят многоквартирный дом Историческое здание разобрали в июне Поделиться Твитнуть

ООО «Специализированный застройщик «Омега-групп» в структуре девелоперской группы «Альфа» получил положительное заключение экспертизы на проектную документацию строительства жилого дома в Мотовилихинском районе Перми. Согласно данным сайта ЕГРЗ, заключение было выдано 1 декабря, в реестр сведений включено 4 декабря.

Возведение многоквартирного дома планируется на месте снесённого исторического особняка (ул. КИМ, 46), где с 1952 по 1975 год жила семья директора «Мотовилихинских заводов» Виктора Лебедева. Проект подготовили пермские компании ООО «Атри» и ООО «ПСК «АФ-Проект».

Снос «особняка Лебедева», старинного дома с башнями, начался ещё в июне. Здание было построено в 1912 году для смотрителя Пермских пушечных заводов. В нём проживал горный инженер Шнее, врач горнозаводского госпиталя Кестранек, а позднее заводское начальство. В годы Великой Отечественной войны дом был гостиницей для командированных представителей Наркомата вооружений. А позже в доме разместилась семья Виктора Лебедева. После того как дом перестал быть жилым, его стали снова использовать как гостиницу. Здание не являлось объектом культурного наследия.

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