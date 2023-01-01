В Перми сносят дом с башнями, где жил директор «Мотовилихинских заводов» Здание не являлось объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми по адресу ул. КИМ, 46 начался снос так называемого «Особняка Лебедева», старинного дома с башнями, построенного ещё в 1912 году.

Первый этаж здания был кирпичный, с карнизом, украшенным зубчиками, второй — деревянный, обшитый тесом. В доме были расположены две квартиры, попасть в них можно было только через общий вход, имевший застеклённое крыльцо-тамбур.

Сразу после постройки дом значился в списках казённых домов Пермских пушечных заводов и предназначался для смотрителя предприятия. В нём проживал горный инженер Шнее, врач горнозаводского госпиталя Кестранек, а позднее заводское начальство.

Как писала газета «Наша жизнь», в годы Великой Отечественной войны дом служил гостиницей для командированных представителей Наркомата вооружений. Здесь останавливался и сам нарком вооружения Устинов. Также в этом доме жила писательница Вера Панова, когда собирала материал для романа «Кружилиха».

Постоянными гостями были приёмщики военных заказов, приезжавшие за продукцией завода. С 1952 по 1975 год в доме жила семья директора «Мотовилихинских заводов» Виктора Лебедева, после чего дом и прозвали «особняком Лебедева».

После того как дом перестал быть жилым, в нём разместилась заводская гостиница, в 1990 году ставшая частной.

Здание не являлось объектом культурного наследия.

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