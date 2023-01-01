В Пермском крае проживает около 1 млн должников Это почти половина взрослого населения региона Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

На сегодняшний день статус должников в Пермском крае имеет около 1 млн жителей. Это почти половина всего взрослого населения региона. Об этом сообщили в УФССП по Прикамью. Судебные приставы обратились к жителям с предложением погасить имеющуюся у них задолженность в ближайшие дни.

«Если верить основному принципу встречи Нового года, то достаток, вероятнее всего, ждёт того, кто успеет рассчитаться со своими долгами в году уходящем!» — пояснили свою просьбу сотрудники ведомства.

Они также напомнили, что, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве», имеют право накладывать арест на банковские счета неплательщиков, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за границу и т.п.

Исполнить свои финансовые обязательства должники могут с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещённого на интернет-сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Электронный сервис позволяет быстро узнать о долгах и выбрать удобный способ оплаты.

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