Московский дилер продал автосалон в Перми Покупателем стала пермская компания Поделиться Твитнуть

Пермская компания Verra приобрела автосалон по ш. Космонавтов, 332а в Перми у московского дилера «Обухов». Сумма сделки, по оценкам экспертов, составила от 150 до 250 млн руб., сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В новом автосалоне Verra планирует продавать автомобили марки, на которую только собирается получить дилерство. Продажи новых авто планируется начать в 2024 году. До этого момента салон продолжит сервисное обслуживание автомобилей Volvo.

Напомним, Verra является дистрибьютором брендов Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely, Skywell, Changan и «Москвич» в Перми, а также Exeed, Omoda и Jaecoo в Березниках.

Компания «Обухов», специализировавшаяся на продажах шведского бренда Volvo, после его ухода с российского рынка в 2022 году полностью сосредоточилась на продаже китайских машин Geely, Changan, Chery, Exeed и GAC. В марте этого года «Обухов» не смог продлить дилерство Geely для продаж в Прикамье. Дистрибьютором бренда стала Verra.

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