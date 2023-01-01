Максим Артамонов В минприроды Прикамья прокомментировали претензии природоохранной прокуратуры У ведомства возникли вопросы к работе министерства Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

По поручению министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича проводится проверка доводов внесенного Пермской природоохранной межрайонной прокуратурой представления о нарушениях законодательства государственными инспекторами лесного надзора. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Результаты проверки находятся на контроле министра, отметили в минприроды.

Напомним, накануне Пермская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление Дмитрию Белановичу. Причиной послужила проверка, которую надзорное ведомство провело в министерстве. Её итогом стали несколько выявленных нарушений.

В частности, как посчитали в прокуратуре, министерство не вело работу по взысканию ущерба, причинённого лесному фонду, в том числе по профилактике правонарушений в лесной отрасли. Также были выявлены факты «двойного» подхода при назначении административных наказаний — за одинаковые нарушения виновным назначались разные наказания.

Также в прокуратуре отметили факты необоснованного назначения руководителям коммерческих организаций наказания более мягкого, чем предусмотрено законодательством.

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