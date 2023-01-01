Максим Артамонов В Перми прокуратура внесла представление министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу В министерстве нашли несколько нарушений законодательства Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление министру природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрию Белановичу. Причиной стала проверка, которую надзорное ведомство провело в министерстве. Её итогом стали несколько выявленных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, министерство не вело работу по взысканию ущерба, причинённого лесному фонду, в том числе по профилактике правонарушений в лесной отрасли. Также были выявлены факты «двойного» подхода при назначении административных наказаний — за одинаковые нарушения виновным назначались разные наказания.

В прокуратуре также отмечают факты необоснованного назначения руководителям коммерческих организаций наказания более мягкого, чем предусмотрено законодательством.

Кроме того, в прокуратуре считают, что в министерстве были нарушения порядка административного документооборота, не соблюдались сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях, а государственные инспекторы, которые проводили внеплановые проверки, ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности.

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