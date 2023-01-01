Алёна Бронникова Подсудимые по делу о хищении средств АО «Протон-ПМ» не признали вину Судебный процесс проходит в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми 5 декабря продолжил рассмотрение уголовного дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию производства оборонного предприятия «Протон-ПМ» в размере более 195 млн руб. Подсудимыми по делу проходят экс-директор организации Дмитрий Щенятский, его зам Валерий Голдобин и сотрудники воронежской компании «Солвер».

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в данный момент ведётся оглашение обвинительного заключения. Обвиняемые вину не признали. Согласно письму от службы безопасности госкорпорации «Роскосмос», ряд персональных данных действующих сотрудников предприятий должен быть ограничен для публикации в СМИ. По информации Properm.ru, процесс остаётся для журналистов открытым, кроме допроса свидетелей.

Фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой, а также в особо крупном размере») в том, что якобы причастны к хищению более 195 млн руб. Фирма «Солвер» занималась поставкой оборудования для подготовки завода к производству двигателя РД-191. Во время предварительного следствия Щенятский отрицал свою вину.

Рассмотрение дела по существу началось 30 ноября. Дмитрий Щенятский попросил суд отложить заседание ввиду того, что его адвокат участвует в другом процессе в Кемеровской области и физически не мог добраться до Перми.

Подсудимыми сотрудниками фирмы «Солвер» являются Радислав Бирбраер, Елена Рогатова и Павел Саликов. Представителями потерпевших сторон выступают Сергей Кутьев (замдиректора по правовым и корпоративным вопросам АО «Протон-ПМ») и Никита Корх («Роскосмос»).





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