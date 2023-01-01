Максим Артамонов В Перми 5 декабря почтят память погибших в «Хромой лошади» Пермяки возложат цветы в Сквере уральских добровольцев Поделиться Твитнуть

NewsKo

Во вторник, 5 декабря, в Перми почтят память погибших на пожаре в клубе «Хромая лошадь», который произошёл 14 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В течение дня пермяки смогут возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев. В тот же день в 12:30 для родственников погибших будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» (ул. Куйбышева, 9) стал крупнейшим по количеству жертв в России. Он произошёл 5 декабря 2009 года во время празднования восьмилетия со дня открытия клуба. Погибли 156 чел.

Причиной трагедии названы грубые нарушения правил пожарной безопасности.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. В апреле 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении восьми виновных, в том числе арт-директора Олега Феткулова. Его отправили в колонию на шесть лет. В конце сентября этого года он скончался в реанимации.

На сегодняшний день все осуждённые уже отбыли своё наказание и вышли на свободу.

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