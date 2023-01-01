Скончался арт-директор сгоревшего в Перми клуба «Хромая лошадь»
После пожара он отсидел в колонии шесть лет
В Перми умер арт-директор сгоревшего клуба «Хромая лошадь» Олег Феткулов. Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщает «Рифей».
По словам семьи Феткулова, он скончался 26 сентября в
реанимации, не приходя в сознание. Накануне ему была сделана внеплановая
операция.
Пожар в клубе «Хромая лошадь» (ул. Куйбышева, 9) —
крупнейший по числу жертв в России. Он произошёл 5 декабря 2009 года во время
празднования восьмилетия со дня открытия клуба и повлёк смерть 156 человек.
Причиной трагедии названы грубые нарушения правил пожарной
безопасности.
ЧП вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию
российских властей. В апреле 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес
обвинительный приговор в отношении восьми виновных в пожаре лиц, в том числе арт-директора
Олега Феткулова. Его отправили в колонию на шесть лет.
На данный момент все осуждённые уже отбыли своё наказание и вышли
на свободу.
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