Скончался арт-директор сгоревшего в Перми клуба «Хромая лошадь» После пожара он отсидел в колонии шесть лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми умер арт-директор сгоревшего клуба «Хромая лошадь» Олег Феткулов. Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщает «Рифей».

По словам семьи Феткулова, он скончался 26 сентября в реанимации, не приходя в сознание. Накануне ему была сделана внеплановая операция.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» (ул. Куйбышева, 9) — крупнейший по числу жертв в России. Он произошёл 5 декабря 2009 года во время празднования восьмилетия со дня открытия клуба и повлёк смерть 156 человек.

Причиной трагедии названы грубые нарушения правил пожарной безопасности.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. В апреле 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении восьми виновных в пожаре лиц, в том числе арт-директора Олега Феткулова. Его отправили в колонию на шесть лет.

На данный момент все осуждённые уже отбыли своё наказание и вышли на свободу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.