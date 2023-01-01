Алёна Бронникова Из-за большегрузов на трассе Пермь—Екатеринбург в Суксунском районе затруднено движение Водители отмечают, что проблема возникает каждую зиму Поделиться Твитнуть

В Прикамье водители пожаловались на большой автомобильный затор, который образовался на трассе Пермь—Екатеринбург на территории Суксунского округа 4 декабря. По их словам, проблемы с движением возникают на этом участке каждую зиму. Обращения публикует сайт perm.aif.ru.

«В районе кафе «Ключи» каждую зиму одно и то же — по разгоночным полосам и на обочинах в ту и другую сторону стоят фуры. Когда нужно выехать из Ключей в Торговище или наоборот, видимость дороги — ноль. Может, уже как-то решить эту проблему?» — отметил один из водителей.

«У меня только один вопрос — почему на всей трассе Пермь—Екатеринбург стоят только суксунские горы? Поехали утром в Екатеринбург, стояли только в Суксунском районе. Дальше всё чисто, хотя гор не меньше. Так теперь всю зиму, что ли, будет?» — возмутился ещё один автомобилист.

В Пермском крае 4 декабря на нескольких участках автодорог М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь—Екатеринбург» на сутки ввели запрет на движение грузового транспорта. Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями: сильным снегом, моросью и плохой видимостью. Автомобилистов попросили быть аккуратными в пути.

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