Из-за снегопадов по трассам Прикамья запретили движение грузовиков Ограничения вводятся до 5 декабря Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье» до 10:00 5 декабря в Пермском крае вводится запрет на движение грузового транспорта по трассам М-7 «Волга» (участок км 339+707 — км 506+331), и Р-242 «Пермь — Екатеринбург» (участок км 009+154 — км 160+387).

Ограничения вводятся из-за неблагоприятных погодных условий: сильного снега, мороси, ограниченной видимости.

Поясняется, что запрещено движение большегрузов по трассе М-7 «Волга» на территории Большесосновского МО, Очёрского, Нытвенского и Краснокамского ГО; а по Р-242 «Пермь — Екатеринбург» на территории Пермского и Кунгурского МО и в Суксунском ГО.

«Просим автомобилистов с понимание отнестись к временному ограничению и быть аккуратными в пути!» — обратились к участникам движения в «Управлении федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства».

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