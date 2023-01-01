Екатерина Артёмова С начала года Пермское УФАС выявило 381 нарушение закона о закупках Общая сумма наложенных ведомством штрафов превышает 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС подвело итоги контроля государственного и муниципального заказа за январь-ноябрь 2023 года. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, за указанный период в УФАС поступило 657 жалоб на действия заказчиков, аукционных и конкурсных комиссий, из них 267 жалоб были признаны обоснованными. По результатам рассмотрения жалоб выявлено 381 нарушение требований законодательства, выдано 232 предписания.





Также за январь-ноябрь в управление поступило 325 обращений заказчиков о включении подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения обращений в реестр включено 110 организаций.





Общая сумма штрафов, наложенных Пермским УФАС за нарушение закона «О закупках» за 11 месяцев этого года, составила более 3,5 млн руб. Около 2,2 млн руб. уже поступило в бюджет.

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