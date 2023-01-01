Андрей Стрельцов Пермячка выиграла два этапа Кубка страны по лыжному двоеборью Поделиться Твитнуть

Стефания Надымова

Министерство спорта Пермского края

В течение трёх дней в Чайковском Пермского края прошли старты спаренных (первого и второго) этапов Кубка России по лыжному двоеборью. Женщины провели два старта, мужчины — три; все — с прыжком на трамплине К-95.

У женщин две победы одержала пермская спортсменка Стефания Надымова (с гонками на 5 км). Также на втором этапе ещё одна представительница Пермского края Ульяна Мехоношина сумела завоевать бронзовую награду.

У мужчин пермяки не смогли попасть в число призёров.

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