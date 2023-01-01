Максим Артамонов Глава Перми призвал автомобилистов не оставлять машины вдоль обочин дорог Это мешает снегоуборочной технике Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэр Перми Эдуард Соснин в своём telegram-канале рассказал о том, как улицы города очищаются от снега. По словам чиновника, основная задача в условиях снегопада — обеспечить патрульную очистку дорог и расчистку тротуаров, не снижая темпов вывоза снега до сильного похолодания, которое ожидается в конце недели.

С начала зимнего сезона с улиц города убрано 117 тыс. куб. м снега, из них почти 35 тыс. — за минувшие выходные. Снег убирается и вывозится круглосуточно. Для этого работает около 200 единиц техники, уверяет Соснин. При этом внимание уделяется расчистке парковочных карманов.

«Для более качественной уборки убедительная просьба к автомобилистам не оставлять свой личный транспорт вдоль обочин. Прошу с пониманием относиться к работе дорожных служб и не создавать помехи для уборочной техники», — призвал градоначальник.

Напомним, ранее из-за снегопадов по трассам Прикамья запретили движение грузовиков. Ограничения будут действовать до 5 декабря.

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